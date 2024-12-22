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53.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ 20 ثانية
53.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الأحد، عند 53.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.30 دينار لجهة الشراء.
وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.30 و 47.30 دينار على التوالي.


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