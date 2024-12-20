قرار حكومي لصالح طلبة المنح الجامعية في الأردن

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الجمعة، إن مجلس الوزراء أنصف الطلبة وغلّب مصلحتهم بقرار مهم جدا.

وأضاف الخطيب في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أنه بموجب القرار، فإن جميع الطلبة الذين حصلوا على منح كاملة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي منح أوائل المملكة، أو منح أوائل الألوية، أو منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، أو منح الصندوق الأردني الهاشمي، أو منح جيوب الفقر، سواءً الذين تخرجوا أو مازالوا على مقاعد الدراسة، تم إعفاؤهم من التزام تقديم طلب استخدام لديوان الخدمة المدنية بعد التخرج.

كما تم إعفاء من لم يتقدم بطلب من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم سواءً قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال أسمائهم إلى مديرية الأموال الأميرية أم لا، حيث ستتوقف عملية الاسترداد من جميع الطلبة، في حين أن من تم الاسترداد منه قبل صدور القرار فإنه لن يتم إعادة أي مبالغ مالية له.