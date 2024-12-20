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بحزام ناسف.. القسام تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة نفذها أحد مقاوميها في مخيم جباليا

منذ 3 ساعات
بحزام ناسف.. القسام تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة نفذها أحد مقاوميها في مخيم جباليا

وطنا اليوم:كشفت كتائب عز الدين القسام عن تفاصيل العملية المعقدة والنوعية التي قام بها أحد مقاتليها في مخيم جباليا، وذكرت أن “مجاهدا قساميا تمكن من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع”.
وأشارت الكتائب إلى أنه بعد ساعة من ذلك “تنكر المجاهد نفسه بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح”.
وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن عملية نوعية نفذها أحد عناصرها في مخيم جباليا. وقالت كتائب القسام، إن أحد عناصرها تمكن من طعن ضابط و3 جنود من جيش الاحتلال من نقطة الصفر في مخيم جباليا. وأكدت كتائب القسام، أن المقاوم تمكن من الإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية.


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