البريد الأردني وشركة” uwallet” يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية لإطلاق محفظة البريد الرقمية Bareed Pay

وطنا اليوم:وقع البريد الأردني وشركة “uwallet” المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الحلول المالية الرقمية، اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق” محفظة البريد الرقمية” Bareed Pay، المدعومة تقنياً وفنياً من قبل uwallet، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مختلف محافظات المملكة.

وبموجب هذه الشراكة، ستوفر uwallet منصتها الرقمية المرخصة والآمنة، والمتوافقة مع تعليمات البنك المركزي الأردني، لتشغيل محفظة البريد الأردني الرقمية، بما يضمن الامتثال التنظيمي واستمرارية الخدمة وحماية بيانات العملاء وفق أعلى معايير الأمن السيبراني. حيث سيوفّر البريد الأردني انتشاره الواسع وثقة الجمهور به كمؤسسة وطنية راسخة، لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بسهولة وأمان.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين لدعم التحول الرقمي وتقديم حلول مالية مبتكرة تسهّل على الأفراد الوصول إلى خدمات مالية آمنة وموثوقة حيث ستتيح محفظة البريد الرقمية للمتعاملين إمكانية فتح محافظ إلكترونية واستخدامها لإجراء مختلف المعاملات المالية الرقمية، بما في ذلك المدفوعات وتحويل الأموال، عبر منصة مرخصة تضمن أعلى درجات الحماية، وتسهم في توفير تجربة مالية رقمية متميّزة.