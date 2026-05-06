التعليم العالي: شهادة إنجاز خدمة العلم شرط لاستكمال معادلة 12 ساعة جامعية

وطنا اليوم:أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن كل طالب أتم خدمة العلم عليه مراجعة التعبئة لتنفيذ براءة الذمة المطلوبة حسب الأصول، وسيتم منح الطالب شهادة إنجاز خدمة علم بصيغة رسمية وموثقة، وتسلم نسخة منها إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة للسير في إجراءات معادلة 12 ساعة معتمدة من مواد ناجح راسب.

وقال الخطيب، الأربعاء، إن التعليمات تركت أمر معادلة الساعات مفتوحا للجامعة، على أن تشمل الساعات الـ12 مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية، وفي حال كان الطالب قد أنهى المادتين يتم الانتقال إلى فئة متطلبات الجامعة الإجبارية دون دفع رسوم.

وأضاف أن التنسيق جرى على أن تكون شهادة إنجاز خدمة العلم ضمن الوثائق المدرجة على تطبيق “سند”.

وأشار الخطيب إلى أن قرابة ألفي طالب شاركوا في الدفعة الأولى من برنامج خدمة العلم، فيما تم تأجيل عدد بسيط من الطلبة لمدة عام أو نقلهم إلى دفعات أخرى لأسباب مقبولة تتوافق مع تعليمات خدمة العلم.

وبيّن أن الدفعة الثانية تأجلت إلى 20 حزيران 2026، بتوصية من وزارة التعليم العالي، حتى يكون الفصل الدراسي الثاني وامتحاناته النهائية قد انتهت، لافتا إلى أن الدفعة الثالثة ستكون في تشرين الأول.

وأوضح الخطيب أن هناك لجنة عليا عسكرية مشتركة برئاسة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة، هدفها متابعة شؤون الطلبة وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في الالتحاق ببرنامج خدمة العلم وإتمامه.