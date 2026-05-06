رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات نقابية وحزبية

العيسوي: الحضور الأردني الفاعل يجسد جهود الملك في توسيع الشراكات وتعزيز مكانة المملكة دوليا وترسيخ ثوابتها الوطنية

مجلس نقابة المهندسين: نستلهم رؤية الملك في خدمة المصلحة الوطنية وتعزيز حضور المهندس الأردني

وفد حزب القدوة: نعتز بالقيادة الهاشمية ونثمّن جهود الملك وولي العهد في حماية الأردن ودعم القضايا العربية

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، في الديوان الملكي الهاشمي، في لقاءين منفصلين، وفدين الأول من أعضاء مجلس نقابة المهندسين، والثاني يمثل حزب القدوة.

وخلال اللقاء، عرض العيسوي المرتكزات التي تقوم عليها الرؤية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في إدارة الشأنين الداخلي والخارجي، مشيراً إلى أنها تستند إلى منهج متوازن يجمع بين متطلبات التحديث الشامل والحفاظ على الاستقرار، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتسارعة.

وأشار إلى أن الحضور الأردني الفاعل على الساحة الدولية يعكس جهود جلالة الملك في توسيع شبكة العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ مكانة المملكة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مع الالتزام بثوابت السياسة الوطنية ومصالحها العليا.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع في المنطقة، لفت العيسوي إلى أن المرحلة الراهنة تفرض اعتماد مقاربات دقيقة تقوم على وضوح الرؤية وحسن التقدير، بما يحفظ مصالح الأردن ويعزز دوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية يشكل الركيزة الأساسية لقوة الدولة، إلى جانب كفاءة مؤسساتها، الأمر الذي مكّن الأردن من التعامل مع التحديات بثقة واستمرارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، بيّن أن التوجيهات الملكية تركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر حزمة من السياسات التي تستهدف تنشيط الاستثمار، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للتشغيل.

كما تطرق إلى إسهامات جلالة الملكة رانيا العبدالله في تطوير العملية التعليمية وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، إضافة إلى الدور الذي يقوم به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم طاقات الشباب وتحفيزهم على الإبداع والمشاركة في مسارات التنمية.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، مع الاستمرار في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ضمن الوصاية الهاشمية.

ونوّه بالدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وسلاح الجو الملكي في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مؤكداً أهمية ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز روح المسؤولية المشتركة في مواجهة مختلف التحديات.

بدورهم، أعرب أعضاء مجلس نقابة المهندسين عن تقديرهم للجهود التي يبذلها جلالة الملك، وسمو ولي العهد، على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدين اعتزازهم بما يعكسه ذلك من حضور أردني فاعل في مختلف المحافل.

وأكدوا أنهم يستلهمون في مسيرتهم المهنية والوطنية رؤية جلالة الملك، وسمو ولي العهد، في مختلف ما يقومون به من أعمال ومبادرات، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز حضور المهندس الأردني، خصوصاً في الدول الشقيقة، وبما ينسجم مع مكانة الأردن ودوره الإقليمي.

واستعرضوا دور النقابة كمؤسسة مهنية ووطنية، من خلال خدماتها المقدمة للهيئة العامة، وإسهاماتها كبيت خبرة داعم لمختلف القطاعات، إلى جانب جهودها في الترويج للمهندس الأردني خارجياً، حيث أثبت كفاءته وتميزه على المستويين العربي والدولي، مدعوماً بروابط مهنية فاعلة في عدد من الدول.

وأشاروا إلى عدد من الإنجازات التي حققتها النقابة خلال الفترة الماضية، لا سيما في مجال تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتوسيع مظلات الحماية لمنتسبيها، مؤكدين في الوقت ذاته مواصلة العمل لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه صندوق التقاعد، بما يضمن استقراره وديمومته.

من جهتهم، عبّر وفد حزب القدوة عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة ، وسمو ولي العهد، مثمنين الجهود المتواصلة لجلالة الملك في حماية أمن الأردن واستقراره وصون مصالحه العليا، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وظروف معقدة.

وأشادوا بما تحقق من إنجازات في مختلف مناحي الحياة خلال عهد جلالته، والتي أسهمت في تراكم المنجزات الوطنية التي رسّخها الهاشميون عبر مسيرة الدولة الأردنية، مؤكدين أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة رؤية ملكية واضحة ونهج إصلاحي متواصل يقوده جلالة الملك وسمو ولي العهد في مسارات التحديث والتطوير.

كما ثمّن الوفد التحركات الداخلية والخارجية لجلالة الملك، والتي تشكل مساراً متكاملاً ضمن رؤية دبلوماسية واضحة تهدف إلى تثبيت الموقف الأردني والدفاع عن ثوابته الوطنية والقومية، وفي مقدمتها التأكيد على أن لا استقرار دون عدالة، ولا حلول دون احترام الحقوق، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقالوا إن قلب جلالة الملك يحتض الوطن دائما والقضية الفلسطينية في عين جلالته التي ترعى القدس ومقدساتها.

وأكدوا أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى شريكاً فاعلاً في صياغة ملامح المرحلة، وصوتاً عربياً مسموعاً يسهم في إعادة التوازن إلى المشهد الإقليمي المعقد.

وأشادوا كذلك بمواقف الأردن، بتوجيهات جلالة الملك، في دعم الأشقاء في غزة سياسياً وإنسانياً وإغاثياً وطبيّاً، إضافة إلى الوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا، وتأكيد المواقف الداعمة لدول الخليج العربي.

كما أكدوا دعمهم لمسارات التحديث والتطوير التي يقودها جلالة الملك وسمو ولي العهد، باعتبارها امتداداً طبيعياً لنهج الدولة في تعزيز مؤسساتها وتحديث عملها، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات.

واختتم الوفد بالتأكيد على ثقتهم بأن الأردن، بقيادة جلالة الملك، قادر على تجاوز مختلف التحديات والتوجه بثبات نحو بر الأمان، رغم ما يحيط به من ظروف صعبة، مشددين على وقوفهم الدائم خلف القيادة الهاشمية وولائهم للوطن، ورفضهم لكل محاولات المساس بأمنه واستقراره.