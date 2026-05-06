زيارة الملك لمدينة الزرقاء تأكيدًا حقيقيًا على الاهتمام الملكي المستمر للقطاع الصناعي

وطنا اليوم:تشكل زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مدينة الزرقاء الصناعية الواعدة تأكيدًا حقيقيًا على الاهتمام الملكي المستمر بدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، انطلاقًا من الإيمان بدور الصناعة في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعكس هذه الزيارة رؤية واضحة نحو بناء مستقبل صناعي حديث لمدينة الزرقاء، يقوم على تطوير البنية التحتية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتهيئة بيئة أعمال قادرة على دعم النمو والتوسع الصناعي في مختلف القطاعات.

مدينة الزرقاء الصناعية الواعدة ليست مجرد مشروع جديد، بل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الزرقاء كوجهة صناعية وتنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وصناعة فرص حقيقية للأجيال القادمة.

