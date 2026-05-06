إطلاق باقة مبروك ما جاكم لتسهيل معاملات المواليد الجدد

ساعتين ago
وطنا اليوم:أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال مراكز الخدمات الحكومية، باقة خدمات جديدة بعنوان: “مبروك ما جاكم”، بهدف تسهيل معاملات المولود الجديد وتوحيدها ضمن مسار خدمي متكامل، يتيح للأسر إنجاز معاملاتهم في مكان واحد وبكل سهولة ويسر.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الباقة توفر مجموعة متكاملة من الخدمات المرتبطة بالمولود، بما يضمن إنجازها بإجراءات موحدة وميسّرة، وتشمل تسجيل واقعة الولادة.
كما توفر إضافة المولود إلى دفتر العائلة، وإصدار شهادة الميلاد، وإصدار جواز سفر للمولود، إضافة المولود على التأمين الصحي، وتصديق وثائق المولود لدى وزارة الخارجية لغايات السفر.
وقالت إن إطلاق هذه الباقة يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءتها، والارتقاء بمستوى رضا المواطنين، من خلال تقديم خدمات مترابطة تلبي احتياجاتهم بطريقة شمولية ومتكاملة


