استهداف قائد قوة الرضوان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

إسرائيل تنفذ محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت

القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل نفذت محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل هاجمت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية

معاريف: نتنياهو وكاتس يؤكدان أن الهدف في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هو قائد قوة الرضوان

مكتب نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش هاجم في بيروت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله بهدف اغتياله

نتنياهو: أصدرت برفقة وزير الدفاع تعليمات بمهاجمة قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بيروت لإحباط مخططاته

نتنياهو: إرهابيو قوة الرضوان مسؤولون عن قصف المستوطنات الإسرائيلية وإلحاق الأذى بجنودنا

نتنياهو: لا أحد فوق القانون وذراع إسرائيل الطويلة ستطال كل عدو وقاتل

نتنياهو: وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال وهذه هي طريقتنا وهكذا سنحقق ذلك

قائد قوة الرضوان الذي استهدف بالغارة الإسرائيلية هو مالك بلوط

كاتس: عناصر قوة الرضوان مسؤولون عن إطلاق النار باتجاه بلدات إسرائيلية وإلحاق الأذى بجنودنا

كاتس: لا يتمتع أي عنصر مسلح بالحصانة واليد الطويلة لإسرائيل ستصل إلى كل عدو وكل قاتل

كاتس: لقد وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال هكذا نفعل وهكذا سنفعل

القناة 14 الإسرائيلية: قواتنا نجحت في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان وعدد من المسلحين الآخرين معه

القناة 14 عن مصدر إسرائيلي: إذا توفرت فرص إضافية لتنفيذ اغتيالات فسنعمل في أي مكان

وسائل إعلام إسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن عملية الاغتيال في بيروت نجحت