استهداف قائد قوة الرضوان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية

وطنا اليوم:إسرائيل تنفذ محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت
القناة 14 الإسرائيلية: إسرائيل نفذت محاولة اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل هاجمت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
معاريف: نتنياهو وكاتس يؤكدان أن الهدف في الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت هو قائد قوة الرضوان
مكتب نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش هاجم في بيروت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله بهدف اغتياله
نتنياهو: أصدرت برفقة وزير الدفاع تعليمات بمهاجمة قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في بيروت لإحباط مخططاته
نتنياهو: إرهابيو قوة الرضوان مسؤولون عن قصف المستوطنات الإسرائيلية وإلحاق الأذى بجنودنا
نتنياهو: لا أحد فوق القانون وذراع إسرائيل الطويلة ستطال كل عدو وقاتل
نتنياهو: وعدنا بتوفير الأمن لسكان الشمال وهذه هي طريقتنا وهكذا سنحقق ذلك
قائد قوة الرضوان الذي استهدف بالغارة الإسرائيلية هو مالك بلوط
القناة 14 الإسرائيلية: قواتنا نجحت في تصفية مالك بلوط قائد قوة الرضوان وعدد من المسلحين الآخرين معه
القناة 14 عن مصدر إسرائيلي: إذا توفرت فرص إضافية لتنفيذ اغتيالات فسنعمل في أي مكان
وسائل إعلام إسرائيلية: التقديرات في إسرائيل أن عملية الاغتيال في بيروت نجحت
