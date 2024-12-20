البترول الوطنية: نسعى للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في العام 2032

وطنا اليوم:تسعى شركة البترول الوطنية، في خطة عملها للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في العام 2032 من خلال حفر ما يصل 250 بئرا.

وقال المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة في رده على سؤال للنائبة مي الحراحشة حول خطة الحكومة بشأن استخراج غاز الريشة، إن خطة العمل للسنوات 2030-2046 ستكون من خلال استهداف 630 قدما مكعبا في اليوم الواحد.

وأشار إلى أن كمية الغاز المنتج سيكون 4400 مليار قدم مكعب (4,4 تريليون)، لافتا النظر إلى أن الشركة ستواصل تحديث وتوسعة البنى التحتية.

وبين الخصاونة أن خطة العمل للسنوات 2025-2029 هي استهداف 150 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد فيما سيبلغ إجمالي الاحتياطيات 411.3 مليار قدم مكعب.

ولفت النظر إلى أنه سيتم حفر 70 بئرا منها 26 بئرا تطويرية، وسيتم رفع مستوى الطاقة الإنتاجية للمرافق إضافة إلى بناء خطوط أنابيب نقل الغاز.

وقال الخصاونة إن الهدف من القيام بتنفيذ برنامج عمل مكثف لزيادة كميات الإنتاج من حقل الريشة؛ لزيادة القدرات الإنتاجية من حفل الريشة والعمل على إيصال الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، وتقليل كلف الطاقة على القطاع الصناعي، والاستغلال الأمثل لغاز الريشة لتحقيق أعلى قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.

وبين أنه سيتم إجراء دراسات تسويقية لاستقطاب استثمارات تعتمد على الغاز الطبيعي لتعظيم الطلب على الغاز المنتج وتحفيز المستثمرين المهتمين بشراء الغاز لاستخدامه في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية والبازلت في حقل الريشة.

وأوضح الخصاونة أنه سيتم العمل على استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل والعمل على تنويع المشترين للغاز الطبيعي من خلال استقطاب استثمارات وإنشاء مشاريع الضغط وتسييل الغاز ونقله إلى الصناعات المستهلكة للغاز الطبيعي، إذ تم توقيع عدة اتفاقيات لبيع وشراء الغاز .