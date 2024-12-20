الرضيعة عائشة ترتقي بعد تجمدها من البرد القارس داخل خيمتها بغزة

وطنا اليوم:أفاد وسائل إعلام فلسطينية بوفاة طفلة فلسطينية رضيعة تدعى عائشة عدنان سفيان القصاص، فجر اليوم الجمعة، بسبب البرد الشديد داخل خيمة بمواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت أن عائلة الطفلة تعيش في خيمة بمنطقة مواصي خان يونس، التي نزحت إليها بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلها خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الجمعة، من عمليات نسف المنازل والمربعات السكنية في مناطق مختلفة بقطاع غزة، تزامنا مع تواصل القصف الجوي والمدفعي، ضمن حرب الإبادة المستمرة لليوم الـ441 على التوالي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و206 قتلى فلسطينيين و107 آلاف و512 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,206 شهداء، و107,512 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب “3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و174 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى وجود “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات”، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ولأكثر من مرة، قالت طواقم الدفاع المدني والإسعاف بغزة إنها تعجز عن الوصول إلى مناطق يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي لانتشال قتلى أو إنقاذ جرحى بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والاستهداف المتعمد لها.