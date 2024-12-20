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أردوغان : سنضاعف حجم علاقاتنا التجارية مع سوريا والعراق

20 ديسمبر 2024
أردوغان : سنضاعف حجم علاقاتنا التجارية مع سوريا والعراق

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة “انتهاء صلاحية تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وأذرعه”، مؤكدا نيته إثبات أن “وقت تحييد التنظيمات الإرهابية في سوريا قد حان”.
مقتطفات من تصريح أردوغان على متن الطائرة خلال عودته من مصر إلى تركيا:

سنثبت أن وقت تحييد التنظيمات الإرهابية في سوريا قد حان، من أجل ألا يطالنا أي تهديد من حدودنا الجنوبية
انتهت صلاحية تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وأذرعه
بيئة الأمن التي ستنشأ في سوريا ستمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد مزيد من العناصر
سيبقى تنظيم حزب العمال الكردستاني الكردية الإرهابي وحيدا، ولن يكون له مستقبل في سوريا
بدأنا اتصالاتنا مع السيد الجولاني
السوريون هم من سيقررون مستقبلهم
توقعات بشار الأسد كانت مختلفة ولكنها لم تتحق
لا يمكن قبول احتلال إسرائيل لمناطق سورية
نحن لا نطرد الناس الذين لجأوا إلينا الأطفال السوريون الآن في المدارس
سنساعد الإدارة الجديدة في سوريا
تقع على الغرب مسؤولية كبيرة لمنع الخطوات الإسرائيلية في سوريا
ستعيش المنطقة ظروفا مختلفة تماما عما كانت، وسنضاعف حجم علاقاتنا التجارية مع سوريا والعراق
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيتوجه إلى دمشق قريبا وسيتم وضع الخطط والتصورات اللازمة
وزارة الخارجية التركية الآن تتواصل باستمرار مع النظراء في دمشق


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