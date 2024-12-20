بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الشواربة : العاصمة عمّان توسعت بشكل سريع جدا

20 ديسمبر 2024
الشواربة : العاصمة عمّان توسعت بشكل سريع جدا

وطنا اليوم:أكد أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، أن عمّان مدينة توسعت بشكل سريع جدا على خلاف بقية المدن التي تنمو نموا طبيعيا.
وقال الشواربة خلال استضافته عبر التلفزيون الاردني الجمعة، إن عدد سكان عمان ازداد أكثر من الضعف خلال 25 عاما، موضحان أن عدد السكان في عام 2000 كان نحو مليون ونصف، وارتفع اليوم إلى 4.5 مليون نسمة أي أكثر من 100%.
وأضاف أنه خلال هذه الفترة ضخت أمانة عمان الكبرى نحو ملياري دينار للبنية التحتية من طرق وجسور وانفاق وحدائق ومرافق عامة مختلفة.
وقال الشواربة، إن الحكومة تعمل من خلال وزارة النقل على إعداد الدراسات لربط الباص السريع بمدينتي السلط ومأدبا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:42

وصول القوات المسلحة الإماراتية المشاركة بالتمرين العسكري المشترك “الثوابت القوية 4”

20:37

13% من الأردنيين يتلقون دعماً شهرياً من صندوق المعونة

20:30

رسمباَ .. منح الأردنيين تأشيرة الدخول لروسيا إلكترونياً

20:02

سلطات فرنسا تعتقل أحد الجناة بحادثة سرقة تعرض لها مبنى السفارة الأردنية في باريس

19:50

وفاة زوجين وإصابة طفلهما بحادث انقلاب مركبة في مادبا

19:44

تهريب جندي إسرائيلي من سريلانكا خشية اعتقاله

19:37

غضب أممي لمقتل 3 موظفين من برنامج الأغدية العالمي في السودان

19:23

توضيح مهم من وزارة التعليم العالي لقرار صادر عن مجلس الوزراء

19:14

قرار حكومي لصالح طلبة المنح الجامعية في الأردن

19:04

بحزام ناسف.. القسام تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة نفذها أحد مقاوميها في مخيم جباليا

16:34

البترول الوطنية: نسعى للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في العام 2032

16:19

أهمية بوصلة فلسطين في هزيمة جنرال التجهيل

وفيات
الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاويوفيات الجمعة 20-12-2024وفيات الخميس 19-12-2024أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)وفيات الأربعاء 18-12-2024