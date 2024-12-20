77 شهيدا بـ3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و174 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ441 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,206 شهيدا 107,512 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.