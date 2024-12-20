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الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاوي

منذ دقيقتان
الصفدي ينعى النائب الأسبق مازن الملكاوي

وطنا اليوم:نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق مازن الملكاوي والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الخميس.
واستذكر الصفدي مناقب المرحوم الملكاوي الذي كان مثالا للإخلاص والوطنية محباً لوطنه وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس الرابع عشر.
وتقدم الصفدي بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.


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