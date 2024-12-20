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إحباط هجوم على قنصلية إسرائيل في نيويورك

منذ دقيقتان
إحباط هجوم على قنصلية إسرائيل في نيويورك

وطنا اليوم:اعتقلت السلطات الفيدرالية الأمريكية طالباً جامعياً بتهمة التخطيط “لهجوم إرهابي مميت” على قنصلية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نيويورك، وفقاً لما أعلنته القنصلية يوم الخميس، ونقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن المتهم، يعيش في مدينة فولز تشيرش بولاية فرجينيا، قام بتوجيه مخبر تابع للمكتب لتنفيذ الهجوم، بحسب شكوى جنائية قُدمت يوم الإثنين.
وأكدت صحيفة “واشنطن بوست” لاحقاً أن حسن طالب في السنة الأولى في المرحلة الجامعية.
وأشارت الشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في فرجينيا إلى أن المشتبه به يدير حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على العنف ضد اليهود، وفقا للصحيفة.


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