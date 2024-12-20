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مديرية الأمن العام تحذر من خطر انزلاق المركبات

منذ 59 ثانية
مديرية الأمن العام تحذر من خطر انزلاق المركبات

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من خطر انزلاق المركبات على الطرق، خاصة عند بدء هطول الامطار، وتضاعف احتمالية وقوع الحوادث تبعا لذلك.
وأكدت المديرية على ضرورة اتباع الإرشادات التي تعمل على نشرها اولا بأول، واتباع السلوك الوقائي الآمن خلال حالة عدم الاستقرار السائدة.
وتتأثر المملكة اليوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا في مناطق محدودة بما فيها منطقة البحر الميت، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


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