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الجامعة العربية تدعو لدعم غزة ولبنان وإنهاء الحرب

منذ دقيقتان
الجامعة العربية تدعو لدعم غزة ولبنان وإنهاء الحرب

وطنا اليوم:دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة والبدء فوراً في مرحلة التعافي من هذه المأساة غير المسبوقة.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الخاصة بغزة ولبنان في قمة منظمة الدول الثمانية للتعاون الاقتصادي.
وأكد أبو الغيط، أن صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والبقاء فيها هو نوع من التصدي الفعّال للمخطط الإسرائيلي بتصفية القضية والتخلص من الشعب بعد الاستيلاء على الأرض، تحت دعاوى عنصرية صار لها تمثيل في حكومة الاحتلال وتتحدث بكل تبجح عن احتلال الأرض كلها وزرع المستوطنات فيها وضمها لإسرائيل.
كما دعا أبو الغيط، إلى تقديم الدعم للبنان في هذه المرحلة الحرجة من أجل التعافي من آثار العدوان الغاشم، وإنهاء حالة الشلل السياسي الذي استمر لما يربو على سنتين.


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