بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

اتفاقية لتزويد بلدية إربد بخمسة قلابات بقيمة 156 ألف دينار

منذ 14 ثانية
اتفاقية لتزويد بلدية إربد بخمسة قلابات بقيمة 156 ألف دينار

وطنا اليوم:وقعت بلدية إربد الكبرى، اتفاقية خاصة بتوريد 5 قلابات يابانية المنشأ بحمولة تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 طن، بقيمة إجمالية تبلغ 156100 دينار
وقال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية لديها خطة لتعزيز أسطولها من الآليات وتحديثه وصيانة بعضها، بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وأضاف التل، أن بلدية إربد تعاني من نقص في الآليات التي تعمل في مجال النظافة في الوقت الحالي؛ بسبب فصل بلدية بني عبيد عنها، ونقل عدد من الآليات للبلدية المستحدثة.
وأوضح، أن البلدية في الوقت الحالي، عملت على تعزيز أسطولها بشكل مستعجل لإدامة الخدمات للمواطنين، لافتا أن بلدية إربد ستتسلم الآليات الجديدة وإلحاقها للخدمة خلال شهرين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:33

اشتباكات مسلحة واقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة

09:27

المتفردة (قصة قصيرة)

09:24

هل أخطأ “المحور”…أين؟ وكيف؟

09:22

أيها العرب ، لماذا القلق من ثورة سوريا ؟

09:20

صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار

09:10

السعودية تعلن إعدام 4 أردنيين تعزيرا وتكشف أسماءهم وجريمتهم

02:08

البنتاغون تنفي حدوث إبادة جماعية في غزة

01:17

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المحارمة والرقاد

00:03

وفاة النائب الأسبق مازن الملكاوي إثر نوبة قلبية

23:07

العيسوي: الأردن، بقيادته الهاشمية، قوي بمبادئه وثابت على مواقفه وعزيز بكرامته

21:33

مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال ينظم ورشتي عمل حول كتابة السيرة الذاتية ومهارات مقابلات العمل

21:31

الجامعة الأردنية و 14 جامعة أردنية أخرى لم يشاركوا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية

وفيات
وفيات الخميس 19-12-2024أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)وفيات الأربعاء 18-12-2024والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 17-12-2024