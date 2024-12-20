السعودية تعلن إعدام 4 أردنيين تعزيرا وتكشف أسماءهم وجريمتهم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام “تعزيرًا” بحق أربعة أشخاص يحملون الجنسية الأردنية في منطقة الجوف، وذلك بتهمة تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى السعودية، وفقًا لبيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وذكر البيان أن المدانين هم: م.ع.ه، و ن.م.ب، وس.ع.س، وع.ع.د.س.

وأوضح أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض عليهم بعد تورطهم في تهريب المخدرات، حيث أسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليهم.

وأشار البيان إلى أن المحكمة المختصة أصدرت حكمًا يقضي بثبوت الجريمة على المتهمين ومعاقبتهم بالقتل “تعزيرًا”، وأن الحكم أصبح نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، كما صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم.

وأكدت وزارة الداخلية تنفيذ حكم الإعدام في الجناة الأربعة في منطقة الجوف، مشددة على التزام السعودية بمحاربة تهريب المخدرات والتصدي لهذه الجرائم، لتحقيق الأمن وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع.