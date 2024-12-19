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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المحارمة والرقاد

منذ دقيقة واحدة
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي المحارمة والرقاد

وطنا اليوم_عمان 19 كانون الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة المحارمة بوفاة جلال علي حسين المحارمة، وإلى عشيرة الرقاد بوفاة صالح عيادة الرقاد.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في لواء سحاب، بمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي المحارمة والرقاد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.


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