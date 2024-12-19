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مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال ينظم ورشتي عمل حول كتابة السيرة الذاتية ومهارات مقابلات العمل

منذ 43 ثانية
مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال ينظم ورشتي عمل حول كتابة السيرة الذاتية ومهارات مقابلات العمل

وطنا اليوم_بناءً على توجيهات عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، بضرورة تمكين الطلبة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، نظم مركز التطوير الوظيفي لكليات إقليم الشمال ورشتي عمل تدريبيتين بعنوان “كتابة السيرة الذاتية” و”مهارات مقابلات العمل”. أقيمت الورشتان في قاعة التدريب بمركز التطوير الوظيفي في كلية إربد الجامعية، بحضور ومشاركة واسعة من طلبة كليات الشمال.

 

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ الدكتور يحيا سلامة خريسات، عميد كلية إربد الجامعية ومدير مركز التطوير الوظيفي، أن الجامعة تسعى إلى تطوير مهارات الطلبة وتزويدهم بالأدوات العملية التي تمكنهم من التميز في الحياة المهنية. كما أشار إلى أن هذه الورش تأتي ضمن خطة شاملة للمركز تهدف إلى تنمية الكفاءات وتعزيز الاستعداد لسوق العمل المتغير.

 

أدار الورشتين الأستاذ محمد عاطف خمايسه، رئيس قسم التدريب المهني لكليات إقليم الشمال، حيث ركزت الورشة الأولى على كيفية إعداد سيرة ذاتية متميزة تعكس مهارات الطالب وخبراته بأسلوب احترافي، بينما تناولت الورشة الثانية أساسيات اجتياز مقابلات العمل بنجاح. وشملت الورشتان محاور مثل تعزيز الثقة بالنفس، التعامل مع الأسئلة الحرجة في المقابلات، والتواصل الفعّال مع جهات التوظيف.

 

وأعرب الطلبة المشاركون عن تقديرهم للمحتوى التدريبي، مشيدين بالأسلوب العملي والتفاعلي الذي عزز من استفادتهم ومكنهم من تطبيق المهارات التي اكتسبوها.

 

وفي ختام الورشتين، قام الأستاذ الدكتور يحيا خريسات بتوزيع شهادات الحضور على المشاركين، مشيدًا بتفاعلهم وإقبالهم على الاستفادة من هذه البرامج التدريبية. كما أكد حرص المركز على استمرار تقديم المزيد من الورش والفعاليات التي تهدف إلى تمكين الطلبة ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني ناجح.


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