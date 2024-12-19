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أورنج الأردن تختتم حملة “اشترك واربح مع 5G” بتسليم الجائزة الكبرى للرابحة

منذ 27 ثانية
أورنج الأردن تختتم حملة “اشترك واربح مع 5G” بتسليم الجائزة الكبرى للرابحة

وطنا اليوم:اختتمت أورنج الأردن حملة “اشترك واربح مع 5G” التي هدفت إلى تشجيع الزبائن على تبني تقنيات الجيل الخامس بتسليم الجائزة الكبرى للفائزة.
وعقدت الشركة حفلاً خاصاً لاختتام الحملة، حيث قام الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، بتسليم الجائزة الكبرى التي تمثلت في سيارة BYD ATTO 3 GL500الكهربائية موديل 2024 للفائزة ربيعة محمود سعيد خمايسة، وذلك عقب إجراء سحب خاص، بحضور المديرة التنفيذية للتسويق وخدمات الزبائن في أورنج الأردن، نائلة الداود.
وبالتوازي مع توسع خدمات الجيل الخامس من أورنج إلى عدة مناطق ضمن جميع محافظات المملكة، تواصل الشركة جهودها لتعزيز التغطية، وتشجيع الزبائن على تبني هذه التقنيات الحديثة. وجاءت حملة “اشترك واربح مع 5G” في هذا السياق، حيث تضمنت عدة سحوبات على جوائز قيمة شملت 3 أجهزة آيفون 14 برو ماكس متصلة بشبكة الجيل الخامس و 3أجهزة بلاي ستيشن5 ، حيث تم الإعلان عن الفائزين في المرحلتين الأولى والثانية من الحملة.
وهدفت هذه الحملة التي استمرت على مدار عام تقريباً إلى تشجيع الأفراد على التوجه إلى استخدام تقنيات الجيل الخامس الأحدث من خلال إتاحة الفرصة للمشتركين الحاليين والجدد بعروض Orange 5G للإنترنت المنزلي وخطوط الخلوي المدفوعة لاحقاً والمدفوعة مسبقاً للأفراد منذ إطلاقها في 11 تموز 2023، لربح الجائزة الكبرى المتمثلة في في سيارة BYD ATTO 3 GL500 الكهربائية موديل 2024، حيث تم إجراء السحب في 8 كانون الأول 2024.
وعلى هامش اختتام هذه الحملة، تقدمت الداود بالشكر من الزبائن الذين أسهموا من خلال مشاركتهم ليس فقط في إنجاح الحملة بل كذلك في تعزيز التوجه نحو التقنيات الحديثة متمثلة في الجيل الخامس والذي يفتح الباب على تقدم غير مسبوق في جميع المجالات.
وأضافت الداود أن الحملة تُعد ترجمة حقيقية لجهود أورنج المستمرة في تطوير خدماتها، وتوسيع نطاق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن في جميع أنحاء المملكة، لتمكينهم من “قيادة المستقبل” باستخدام التقنيات الحديثة.
كما هنأت الداود جميع الفائزين بالجوائز، خصوصاً الفائزة بالجائزة الكبرى مؤكدة بأن أورنج انطلاقاً من نهجها الذي يضع الزبائن في قلب أولوياتها ستواصل إطلاق المزيد من الحملات والعروض في المستقبل القريب.
ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن أطلقت خدمة الجيل الخامس لأول مرة للزبائن العام الماضي، ما أسهم في تحقيق تحولات رقمية هائلة في مختلف المجالات، خصوصاً مع تزايد عدد المشتركين في الخدمة في جميع أنحاء المملكة.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo كما يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الخدمات والعروض الخاصة ب 5G من خلال الرابط التالي: https://orange.jo/en/5g.


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