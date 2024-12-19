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100 رفضوا.. العراق يعيد 1900 جندي سوري إلى بلادهم

منذ 53 ثانية
100 رفضوا.. العراق يعيد 1900 جندي سوري إلى بلادهم

وطنا اليوم:قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن البلاد بدأت يوم الخميس إعادة الجنود السوريين لبلدهم.
وذكرت الخلية، المسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، أن العملية تمت بعد التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال.
tيما كشفت مصادر أن أكثر من 100 جندي رفضوا العودة إلى سوريا، على أن يبدأ 1900 جندي آخرين بمغادرة الأراضي العراقية بدءاً من اليوم.
ولجأ نحو ألفي جندي سوري إلى العراق أثناء تقدم قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في وقت سابق من الشهر.
وقال رئيس بلدية القائم في السابع من ديسمبر كانون الأول إن القوات عبرت الحدود إلى العراق عبر البلدة الحدودية.
وسيطرت المعارضة السورية، على العاصمة دمشق بدون مقاومة في الثامن من ديسمبر كانون الأول في تقدم خاطف دفع الأسد إلى الفرار لروسيا.


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