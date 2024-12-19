القبض على سائق مركبة رفض الامتثال للأمن العام

وطنا اليوم:بيّنت مديرية الأمن العام أنه تم ضبط مركبة ظهرت في فيديو تم تداوله وإلقاء القبض على سائقها الذي ارتكب عدداً من المخالفات المرورية ورفض الامتثال لإحدى الدوريات عند محاولة استيقافه.

وبيّنت مديرية الأمن العام أنه جرى توديع سائق المركبة، وإحالته إلى الجهات القانونية والإدارية المختصّة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، واستكمال حجز مركبته في ساحات الحجز، وفقا للقانون .