32 شهيدا و94 جريحا بـ4 مجازر في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و94 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ440 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,129 شهيدا و107,338 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.