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النائب الهميسات يسأل حول تعيين طالبات بالتلفزيون الأردني

منذ 58 ثانية
النائب الهميسات يسأل حول تعيين طالبات بالتلفزيون الأردني

وطنا اليوم:وجه النائب أحمد الهميسات، اليوم الخميس، اسئلة نيابية لوزير الإتصال الحكومي، تضمنت عدة محاور حول التلفزيون الأردني وآليات عمل ومدراءه، وأبرزها عدم تعيين مدير للتلفزيون الأردني.

وجاءت الأسئلة كالآتي:

1- ما هو دور مدير الموارد البشرية في إدارة شؤون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
2- ما هي صحة تعيين طالبات على مقاعد الدراسة في التلفزيون الأردني
3- لماذا يتم الإستغناء عن خريجي الصحافة والإذاعة والتلفزيون أو ذوي الخبرة من التعيينات وشراء الخدمات
4- ما سبب عدم تعيين مدير للتلفزيون الأردني من 1-10-2024
5- ما سبب عدم تعيين مدير انتاج والخدمات المساندة مع العلم انها بدون مدير منذ عام ونصف
6- ما سبب من عدم تعيين مدير المديريات المتخصصة منذ عام ونصف


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