بوتين: أعتزم التحدث مع الأسد وأسأله عن الصحفي الأميركي المفقود

وطنا اليوم:قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنه لم يلتق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد منذ هروبه إلى روسيا بعد الإطاحة به في مطلع ديسمبر الجاري، لكنه أكد أنه “عازم” على مقابلته وسؤاله عن الصحفي الأميركي المختفي منذ 12 عاما، أوستن تايس.

وصرّح خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير، ردا على سؤال من صحفي أميركي: “لم ألتق الرئيس الأسد بعد منذ وصوله إلى موسكو، لكنني عازم على أن أفعل. سأتحدث معه بالتأكيد”.

وأكد بوتين أنه سيسأل الأسد عن مصير الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي لا تزال عائلته تأمل في العثور عليه رغم مرو 12 عاما على فقدانه في سوريا.

وفيما يتعلق بمصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، قال بوتين: “اقترحنا أن يستخدم شركاؤنا قاعدتنا الجوية في سوريا لأغراض إنسانية، وكذلك القاعدة البحرية”، مضيفا: “علينا أن نبحث ما إذا كنا سنحتفظ بقواعدنا العسكرية في سوريا”.

كما لفت إلى أن روسيا أجلت “4 آلاف مقاتل إيراني من سوريا”، الذين كانوا يقاتلون في صفوف قوات الأسد.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، الإثنين، أنه تم التواصل مع “هيئة تحرير الشام”، التي قادت فصائل المعارضة في سوريا للإطاحة بنظام الأسد، للتباحث بشأن العثور على الأميركي المحتجز هناك تايس، ومسار انتقال السلطة في البلاد.

وقادت “هيئة تحرير الشام” (التي تصنفها واشنطن إرهابية) وفصائل حليفة لها، هجوما واسعا في 27 نوفمبر انطلاقا من شمال سوريا، مكنها من دخول دمشق في 8 ديسمبر وإعلان إسقاط نظام، بشار الأسد، بعد 13 عاما من نزاع دام في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عن الاتصال بالجماعة التي لاتزال على لائحة الإرهاب إنه “لا توجد منظمة حكومية أميركية على الأرض في سوريا حاليا للبحث عن أوستن تايس، لكن لا نستبعد ذلك”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أعلن، السبت، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع “هيئة تحرير الشام” والجماعات الأخرى من أجل إعادة الصحفي الأميركي الذي فقد في سوريا منذ نحو 10 سنوات.