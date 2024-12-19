الأردن وبنغلادش يبحثان آليات تعزيز الاستثمار المتبادل

وطنا اليوم:بحث أعضاء من مجلس ادإرة غرفة تجارة عمان اليوم الخميس، مع سفير جمهورية بنغلادش لدى المملكة نور هلال سيف الرحمن، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا سيما لجهة تطوير المبادلات التجارية.

وبحسب بيان للغرفة، تم البحث خلال اللقاء في آليات تعزيز الاستثمار المتبادل، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والترويج السياحي المشترك، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وإقامة الشراكات التجارية المشتركة.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، ان المبادلات التجارية بين البلدين متواضعة ولم تتعد 24 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، ما يتطلب بذل المزيد لتطويرها.

ودعا الخطيب خلال اللقاء الذي حضره عضوا مجلس الإدارة علاء الدين ديرانية وأمجد السويلميين، الى تفعيل الاتفاقيات التجارية بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في بنغلادش، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة لدى البلدين وإقامة المعارض التجارية المشتركة والترويج لمنتجات الطرفين.

من جهته أشار السفير سيف الرحمن إلى اهتمام حكومة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المشتركة مع المملكة وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها، لافتا الى أهم المنتجات في بنغلادش التي يمكن للمملكة الاستفادة منها لا سيما الشاي والسيراميك والأقمشة.

بدورهم أكد أعضاء مجلس ادإرة الغرفة الحضور، ضرورة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في جميع القطاعات التجارية الأخرى واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين وبما يسهم في تطوير المبادلات التجارية.