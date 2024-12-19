تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية بنغلادش

وطنا اليوم_دعا نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى علاقات الأردن وبنغلادش التجارية والتوسع في المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح الاقتصادية، والاطلاع على البيئة والمشاريع الاستثمارية في كلا البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس ، بمقر الغرفة، مع سفير جمهورية بنغلادش في الأردن، نور هلال سيف الرحمن، تركزت على أهمية تطوير آفاق جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية وتعزيزها على مستوى مؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع مبادلاتهما التجارية، وضرورة تطوير فرص التعاون بين أصحاب الاعمال ولا سيما بالقطاعات الواعدة.

وبحسب بيان صحفي من الغرفة، بحث الجانبان آليات تعزيز علاقات التعاون الثنائي، خصوصا في المجالات الاقتصادية، وسبل البناء عليها بما يحقق المصالح المشتركة، واهمية تطوير العلاقات الاقتصادية خصوصا في مجال تعزيز الاستثمار المتبادل، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص الأردني وبنغلادش، مؤكدين عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الصديقين.

وأشار الجانبان الى المجال الواسع لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين خاصة في ظل وجود العديد من المواقع السياحية والدينية في البلدين، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة بينهما، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً.

وأكد الخطيب خلال اللقاء الذي حضره عضوا مجلس الإدارة علاء الدين ديرانية وأمجد السويلميين، ان مبادلات البلدين التجارية ما زالت متواضعة جدا، وعبّرعن امله بالارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري خلال ال 9 الأشهر الاولى من عام 2024 بلغ نحو ( 24 ) مليون دينار اردني.

ولفت الى أهم الصادرات الأردنية إلى بنجلاديش حسب القيمة المصدرة لعام 2023 هي منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المعدنية والمواد الغذائية المحضرة، فيما كانت أهم الواردات الأردنية من إلى بنجلاديش حسب قيمة الواردات لعام 2023 هي المنسوجات والالبسة والمواد الغذائية الجاهزة والمنتجات النباتية.

ودعا الخطيب لتفعيل الاتفاقيات التجارية بين غرفة تجارة عمان ونظيرتها في بنغلادش، وتبادل الوفود التجارية بين البلدين لتنمية العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، واقامة المعارض التجارية المشتركة، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى علاقات الأردن وبنغلادش التجارية والاطلاع على قانون البيئة الاستثمارية الجديد، والمشاريع الاستثمارية في كلا البلدين الصديقين.

من جهته اشار سفير بنغلادش إلى اهتمام حكومة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المشتركة بين المملكة وتعزيزها في المجالات كافة.

وأعرب السفير سيف الرحمن عن تقديره للدور الذي تقوم به الغرفة والجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيزعلاقات التعاون في المجالات الاقتصادية، ودفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة من التعاون، واهمية البناء على العلاقات القائمة التي تربط البلدين الصديقين للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

كما أشار السفير البنغالي خلال اللقاء إلى وجود معالم سياحية كثيرة في بلاده، بما في ذلك سياحة المغامرات والسياحة الدينية، يمكن أن يكون مكانًا سياحيًا جاذبا للأردنيين، وأضاف أن بنغلادش تتمتع بمنتجات متميزة، مثل الشاي البنغالي، الذي يعتبر من الأفضل عالميًا، بالإضافة إلى السيراميك ومنتجات الاقمشة، التي يمكن أن تشكل فرصًا للتبادل التجاري بين البلدين.

من جهتهم اكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة على ضرورة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بجميع القطاعات التجارية الأخرى واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين بقطاعات مهمة قد تساعد في تطوير المبادلات التجارية.

ودعو اصحاب الأعمال في الاردن وبنغلادش لإقامة شراكات قوية للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين وخاصة انهما يملكان قدرات وامكانيات كبيرة تؤهل لذلك.

الى ذلك، اشار مدير عام الغرفة غالب حجازي، الى ضرورة التواصل مع غرفة تجارة عمان للمساعدة في الترويج لمنتجات البلدين، واهمية تبادل المعلومات حول احتياجات الاسواق في كلا البلدين، مؤكداً استعداد الغرفة لتعميم جميع المعلومات حول البضائع المصنوعة في بنغلادش على التجار والمستوردين الأردنيين من خلال موقع الإلكتروني للغرفة.