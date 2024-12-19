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الصفدي: مجلس النواب يدعم جهود مكافحة الفساد وصون المال العام

منذ دقيقتان
الصفدي: مجلس النواب يدعم جهود مكافحة الفساد وصون المال العام

وطنا اليوم:تسلّم رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، الخميس، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023 من رئيس الهيئة، الدكتور مهند حجازي، بحضور أعضاء مجلس الهيئة.
وأكد الصفدي خلال اللقاء دعم مجلس النواب الكامل لجهود الهيئة في حماية المال العام ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، مشددًا على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة، والذي يمثل محط اهتمام وثقة من الجميع.
من جانبه، أوضح الدكتور حجازي أن الهيئة تحرص على اطلاع أعضاء المجلس على آلية عملها وإنجازاتها.
وأشار إلى جهود الهيئة في التوعية بمبادئ النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون.
كما استعرض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي، بما في ذلك الإنجازات والتوصيات لتعزيز آليات عمل الهيئة والمحافظة على المال العام والتصدي للتجاوزات الإدارية والمالية.


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