أبو عبيدة يدعو الحوثيين لتصعيد الهجمات ضد الاحتلال

وطنا اليوم:نشر الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، تغريدة عبر قناته على تلغرام بارك فيها الهجوم الصاروخي الذي نفذه جماعة “أنصار الله” في اليمن باتجاه تل أبيب.

وأشاد أبو عبيدة بوقوفهم الصلب إلى جانب غزة، كما دعاهم إلى تصعيد هجماتهم حتى يرضخ الاحتلال ويوقف حرب الإبادة.

إلى ذلك أدان أبو عبيدة الهجمات التي نفذها الكيان الصهيوني على اليمن، مشيرا إلى أنها ” تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه عدوٌ للأمة أجمع؛ ما يحتم على كل مكوناتها التصدي لإجرامه ودعم صمود الفلسطينيين خط الدفاع الأول عن الأمة”.