ألمانيا تسجن شخص عذب وقتل السوريين لـ10 سنوات

وطنا اليوم:أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالسجن عشر سنوات بحق زعيم مليشيا سوري سابق، أحمد ح. (47 عامًا)، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة التي خدم فيها في ظل نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

تفاصيل القضية

وصل أحمد ح. إلى ألمانيا عام 2016 في خضم موجة لجوء واسعة إلى أوروبا.

وأُدين بارتكاب جرائم تضمنت التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاستعباد، وفق ما أعلنته ناطقة باسم المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ.

وأفاد الادعاء بأن الجرائم ارتُكبت بين عامي 2012 و2015، عندما كان أحمد ح. زعيمًا محليًا لمليشيا موالية لنظام الأسد في دمشق.

وكان دور المجموعة قمع المعارضة عبر أساليب تضمنت إقامة نقاط تفتيش حيث تعرض المدنيون للاعتقال التعسفي، والابتزاز، والتعذيب، فضلًا عن إجبارهم على العمل القسري.

وأشارت التحقيقات إلى تورط المليشيا في نهب منازل المعارضين للنظام السوري، وبيع المسروقات لتحقيق مكاسب شخصية.

واتُهم أحمد ح. بالمشاركة المباشرة في هذه الانتهاكات.

اعتقال أحمد ح.

ألقت السلطات الألمانية القبض على أحمد ح. في يوليو 2023، بعد تحقيقات قادها المركز السوري للعدالة والمساءلة، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له.

وأطلقت التحقيقات عقب شهادة شاهد عيان في مايو 2020 أكد أن المشتبه به يقيم في ألمانيا.

اللجوء في ألمانيا وتحذيرات المنظمات

منحت ألمانيا، خلال فترة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، حق اللجوء لمئات الآلاف من السوريين خلال موجة اللاجئين عامي 2015 و2016.

ومع ذلك، حذّرت منظمات حقوقية من احتمال تسلل أفراد متورطين في انتهاكات لصالح النظام السوري ضمن اللاجئين.

تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي

سبق لألمانيا أن استخدمت مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمة سوريين متهمين بارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية السورية.

ففي يناير 2022، أُدين أنور رسلان، الضابط السابق في المخابرات السورية، بالسجن مدى الحياة في إطار أول محكمة دولية تتعلق بالتعذيب في السجون السورية.

الأنظار نحو سجون دمشق

مع استمرار الدعوات لإسقاط نظام الأسد، تتوجه الأنظار إلى سجون ومراكز اعتقال في دمشق والمناطق المحيطة بها، والتي وثقت منظمات حقوقية ومعتقلون سابقون وقوع انتهاكات وصفت بـ”الأبشع” فيها.