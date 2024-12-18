عودة الأمطار بقوة إلى الأردن بهذا الموعد

وطنا اليوم:صرح المركز العربي للمناخ بأن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر والعراق وشمال وأجزاء من وسط السعودية، تشهد تأثير كتلة هوائية باردة تتسبب في اضطراب جوي ملحوظ.

وأضاف المركز أنه يتوقع أن يؤدي هذا الاضطراب إلى انخفاض في درجات الحرارة وتكوّن غيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمالية تساقط زخات مطر غزيرة أحيانًا، مصحوبة بالرعد وزخات من البرد في بعض المناطق.

قبل أقل من 48 ساعة على بداية تأثير الحالة الجوية، أشار المركز إلى وجود اختلافات كبيرة بين نماذج الطقس بشأن مواقع وكميات الهطولات المطرية، مما يخلق تحديات في تقديم توقعات دقيقة.

وتاليا التوقعات الأولية حسب المناطق:

– الأردن وفلسطين: اعتبارًا من يوم الجمعة 20-12-2024، من المتوقع تساقط زخات غزيرة من الأمطار على فترات، مع التركيز على المناطق الوسطى والجنوبية.

هناك احتمال لتشكل السيول في بعض المناطق إضافة إلى الضباب الكثيف فوق المرتفعات الجبلية العالية.

لبنان وسوريا: تبدأ الاضطرابات الجوية يوم الجمعة شرقًا وجنوبًا، مع هطولات مطرية تدريجية.

يومي السبت والأحد، تمتد الأمطار الغزيرة إلى المناطق الغربية والساحلية.

العراق وشمال السعودية: اعتبارًا من يوم الجمعة، يتوقع نشوء حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على معظم المناطق بشكل عشوائي في العراق، بينما تتركز الهطولات في السعودية على الأجزاء الشمالية الشرقية والوسطى.

مصر:اعتبارًا من يوم الخميس، تشهد السواحل الشمالية، دلتا النيل، وشبه جزيرة سيناء هطولات متفاوتة الشدة.

الهطولات قد تكون غزيرة بشكل خاص في شمال غرب البلاد، خاصة في مناطق مثل مرسى مطروح، مما قد يؤدي إلى فيضانات. سيتم متابعة الحالة الجوية بشكل مستمر، ويُنصح المواطنون في المناطق المتأثرة باتخاذ الحيطة والحذر