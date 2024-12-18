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بعد سقوط الأسد.. نقابة الفنانين السوريين تعيد المفصولين إلى سجلاتها

18 ديسمبر 2024
بعد سقوط الأسد.. نقابة الفنانين السوريين تعيد المفصولين إلى سجلاتها

وطنا اليوم:أعلنت نقابة الفنانين السوريين أنها قررت إعادة كل الفنانين الذين ألغى النظام السابق عضويتهم إلى النقابة، وحسب المعلومات فإن هذا القرار سيشمل أكثر من 100 فنان سوري.
وجاء في البيان الصادر عن نقيب الفنانين محسن غازي: “.. بعد الاطلاع على جلسات مجلس نقابة الفنانين العائدة لعام 2015 وما يليها والمتضمنة فصل العديد من الفنانين لأسباب مالية وغيرها إن وجدت:

يقرر ما يلي:

مادة 1: يعاد قيد كافة الزملاء والزميلات المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى سجلات فروعهم النقابية أصولا.
مادة 2: يطلب من كافة فروع نقابة الفنانين إعداد قوائم الفنانين المفصولين من سجلاتهم كل حسب فروعه.
مادة 3: لا تعتبر سنوات الفصل من السجل مدة مفقودة وتعتبر من المدة المؤهلة للتقاعد.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه”.

وسيشمل قرار النقابة أكثر من 100 فنان سوري، ومن بينهم أصالة، وسامر المصري، ومكسيم خليل، وجمال سليمان، ويارا صبري، وسامر المصري، ورامي حنا، وعبد الحكيم قطيفان، ومحمد آل رشي، وعزة البحرة، بالإضافة إلى آخرين، عودتهم للنشاط الفني في بلادهم.


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