التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للمحكمة الإدارية العليا

وطنا اليوم:أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، القاضي ناصر خليف علي التل بتعيينه رئيسا للمحكمة الإدارية العليا.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.