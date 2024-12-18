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الملك والرئيس القبرصي يبحثان هاتفيا مستجدات الإقليم

18 ديسمبر 2024
الملك والرئيس القبرصي يبحثان هاتفيا مستجدات الإقليم

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، المستجدات الإقليمية.
وأكد جلالته في الاتصال تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا، تحفظ أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وتحمي مواطنيها ومؤسساتها الوطنية.
وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية بالقطاع، وبذل كل الجهود لضمان نجاح وقف إطلاق النار في لبنان.
وتطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى الميادين.


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