شرط وحيد وضعه الزعيم عادل إمام للعودة للتمثيل

وطنا اليوم:في مفاجأة لجمهور ومحبي الزعيم عادل إمام، فجر نجله المخرج رامي إمام مفاجأة بشأن إمكانية عودة والده إلى الشاشة والتمثيل مرة أخرى، مؤكدا أن هذا وارد جدا بشرط وهو وجود شخصية أو دور جديدين عليه لم يسبق له تقديمهما.

ونفى رامي في تصريحات له مع موقع “إي تي بالعربي” اعتزال والده، مشيرا إلى أنه لم يجد حتى الآن مبررا للعودة إلى الفن بسبب تقديمه كل الأنماط والشخصيات تقريبا ولم يعد هناك أي جديد يقدمه.

ولفت إلى أنه حال وجود قصة جميلة و”شخصية” لم يسبق لـ”الزعيم” الظهور من خلالها، فهو يرحب بالعودة، فورا ومن دون أي تحفظ.

“العائلة لديها مناعة”

ونفى نجل الزعيم أن يكون احتجاب والده وغيابه عن الساحة نتيجة تقدمه في العمر، أو إصابته بأمراض الشيخوخة كما ترددت الأقاويل، معتبرا أن مثل هذه الأقاويل تندرج تحت بند الشائعات التي أصبحت العائلة معتادة عليها.

وقال رامي إنهم كأسرة عادل إمام أصبح لديهم مناعة ضد الشائعات وأصبحوا معتادين عليها منذ صغرهم، ولا يبالون بها، فمثلا حين كان والده يتناول عشاءه في مطعم فيقال على الفور إنه يمتلك ذلك المطعم، أو يقطن في شقة جديدة فيقال إنه يمتلك العمارة بأكملها.

يذكر أنه أقيم يوم أمس الثلاثاء بمكتبة مصر العامة بقاعة الندوات ضمن فعاليات مهرجان الإبداع العربي ندوة عن الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة مرور 60 عاما على مشواره السينمائي.

وكان ضيف الندوة الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والذي يرتبط بعلاقة إنسانية وفنية ممتدة مع الفنان الكبير عادل إمام، وحكى فيها عن مشوار الزعيم الفني وأهم أعماله.