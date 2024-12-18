بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في الرصيفة

18 ديسمبر 2024
محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في الرصيفة

وطنا اليوم:أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، عن إضافة محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في مكتب أحوال وجوازات الرصيفة، للتسهيل على المواطنين.
وقال الطيب خلال تفقده اليوم الأربعاء، مكتب أحوال الرصيفة إن المحطة الجديدة سترفد بطاقم فني وإداري، وتطوير الإجراءات الخاصة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.
وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة في الخدمة والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم، داعيا المواطنين إلى تفعيل تطبيق “سند” على هواتفهم لتسهيل إنجاز معاملاتهم.
وبين أن مكتب أحوال وجوازات الرصيفة يخدم أكثر من نصف مليون مواطن، إذ أنجز منذ بداية العام الحالي أكثر من 80 ألف معاملة، منها إصدار 11 ألف جواز سفر، و16 ألف بطاقة ذكية، و10 آلاف دفتر عائلة، و27 ألف شهادة لواقعات حيوية، إضافة الى المعاملات الأخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:38

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

05:05

عدم استقرار جوي الجمعة .. تطورات حالة الطقس نهاية الأسبوع

04:11

بيان هام من الشرع بخصوص قوات سوريا الديمقراطية

03:04

سوريا في لحظة “الانتقال”.. ألغام يتعين تفكيكها

02:42

كتب ارحيل غرايبة..حريق دار الضيافة امتحان مبكر لحكومة جعفر حسان…

01:40

ملتقى رفاق السلاح يعيد انتخاب هيئته الإدارية ويعلن عام 2025 عاماً لتفعيل الأهداف

00:22

الأمن العام يطلق حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو

22:14

العوران والكردي يشكرون جلالة الملك وولي العهد على تعزيتهم بفقيدهم الدكتور غازي العوران

21:21

اجتماع موسع لبحث أزمة السياحة في البترا بمشاركة الفنادق ووزارة السياحة والجهات المعنية

21:07

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المريان

20:52

التايمز:جنيفر لوبيز ومقويات جنسية في مكتب ماهر الأسد

20:41

ندوة في جامعة الزرقاء حول أدب الطفل وتحديات العصر الرقمي

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)وفيات الأربعاء 18-12-2024والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 17-12-2024وفيات الاثنين 16-12-2024