محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في الرصيفة

وطنا اليوم:أعلن مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب، عن إضافة محطة جديدة لإصدار البطاقة الذكية في مكتب أحوال وجوازات الرصيفة، للتسهيل على المواطنين.

وقال الطيب خلال تفقده اليوم الأربعاء، مكتب أحوال الرصيفة إن المحطة الجديدة سترفد بطاقم فني وإداري، وتطوير الإجراءات الخاصة لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.

وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة في الخدمة والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم، داعيا المواطنين إلى تفعيل تطبيق “سند” على هواتفهم لتسهيل إنجاز معاملاتهم.

وبين أن مكتب أحوال وجوازات الرصيفة يخدم أكثر من نصف مليون مواطن، إذ أنجز منذ بداية العام الحالي أكثر من 80 ألف معاملة، منها إصدار 11 ألف جواز سفر، و16 ألف بطاقة ذكية، و10 آلاف دفتر عائلة، و27 ألف شهادة لواقعات حيوية، إضافة الى المعاملات الأخرى.