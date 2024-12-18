د.الحوراني يتوج الفائزين ببطولة الجامعات الأردنية لكرة السلة .. صور

وطنا اليوم:توّج الدكتورماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية الفرق الفائزة في بطولة الجامعات الأردنية لكرة السلة 3×3، التي استضافتها الجامعة ، في صالة مجمع الارينا الرياضي ، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان، والأستاذ الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة والاستاذ الدكتور محمد مبيضين عميد كلية العلوم التربوية ، وعدد من المسؤولين عن الانشطة الرياضية في نادي الارينا والجامعة .

وقد شهدت البطولة التي أُقيمت على مدار يومين وشارك فيها ممثلون من مختلف الجامعات الأردنية وضمت نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية والفرق المتقدمة ، جوا من الحماس والاثارة بمشاركة 18 فريقًا من الطلاب و10 فرق من الطالبات.

وقد تمكن فريق جامعة عمان الأهلية للطلاب من تحقيق المركز الثاني بعد أداء مميز، حيث فاز في ست مباريات، لكنه خسر المباراة النهائية أمام فريق جامعة الأميرة سمية. للتكنولوجيا.

وتُعد هذه البطولة من الفعاليات الرياضية المهمة التي تساهم في تعزيز روح المنافسة الرياضية بين الجامعات الأردنية، وتُبرز دور جامعة عمان الأهلية في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية.

هذا .. وقد أشاد الدكتور ماهر الحوراني بأداء اللاعبين وبالتنظيم المميز للبطولة مؤكداً حرص الجامعة على استضافة البطولات الرياضية المميزة ودعمه اللامحدود لفرق الجامعة في مختلف الألعاب.