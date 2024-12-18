الملك ينعم على شخصيات ومؤسسات بميدالية اليوبيل الفضي

وطنا اليوم:أنعم جلالة الملك بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة العاصمة، تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:

المهندس عبد موسى البخيت.

زيد جميل القسوس.

الشيخ مرزوق فلاح الدعجة.

الشيخ برجس شاهر الحديد، وتسلمها نجله العين المهندس نضال الحديد.

المرحوم الدكتور نزال فياض السكر العدوان، وتسلمتها ابنته الدكتورة ريما السكر العدوان.

المهندس منير عبدالغني الحجيري.

الدكتور مأمون أحمد أهرام.

بسام ناجي الهمشري.

الدكتور هيثم عبدالله أبو خديجة.

أسامة كرم امسيح.

سعد نبيل المعشر.

الدكتورة نوال عبدالله أبو ردن.

“محمد علي” عصام بدير.

محمد حسن الحاج حسن.

المهندس ميشيل جاد وكيلة.

مهند عبد الكريم التصلق.

نادي السيارات الملكي الأردني، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة وليد زكي.

الجمعية الخيرية الشركسية، وتسلمها رئيس الجمعية المهندس إبراهيم إسحاقات.

جمعية خليل الرحمن الخيرية، وتسلمها رئيس الجمعية الدكتور محمد الجعبري.

شركة أدوية الحكمة، وتسلمها نائب رئيس هيئة المديرين التنفيذي رئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازن دروزة.

الشركة السعودية الأردنية للتنمية الصناعية – جوردينا، وتسلمها المدير العام محمد العقدة.

مجموعة المطار الدولي، وتسلمها الرئيس التنفيذي نيكولاس ديفيلير.

الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين)، وتسلمها الرئيس التنفيذي فهد الجاسم.

الشركة العالمية للتأمينات، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة ومؤسس الشركة واصف الجبشة.

شركة الإقبال للتطوير العقاري والفنادق، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة شاكر فاخوري.

شركة كي بي دبليو، وتسلمها نائب الرئيس التنفيذي رمزي أبو غوش.

شركة بترا للصناعات الهندسية، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة أسامة علي.

جمعية سيدات عراق الأمير – مشروع السيدات السياحي، وتسلمتها رئيسة الجمعية يسرى الحسامية.

مؤسسة خالد شومان، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة عمر شومان.

الدار الأهلية للنشر والتوزيع، وتسلمها مدير الدار أحمد أبو طوق.

مكتبة الجاحظ، وتسلمها شقيق صاحب المكتبة شاهين المعايطة.

جمعية الشابات المسلمات/ مركز البنيّات للتربية الخاصة، وتسلمتها رئيسة الجمعية خديجة سراج.

شركة البداية الخضراء للحلول البيئية، وتسلمها مدير الشركة المهندس سعيد البواب.

شركة جوقة الزخارف الصوتية للموسيقى – جوقة موزاييكا، وتسلمها مدير الشركة ندي منى.

فرقة رم، وتسلمها مدير الفرقة طارق الناصر.

شركة صبحي جبري وأولاده، وتسلمها المدير العام يوسف جبري.

حلويات حبيبه، وتسلمها صاحب الشركة هاني حبيبه.

مطعم القدس، وتسلمها الشريك أمين العسيلي.

مجموعة شركات أبو عودة إخوان، وتسلمها الرئيس التنفيذي للشركة محمد أبو عودة.