مركز حدود جابر يشهد حركة نشطة لعودة السوريين لديارهم

وطنا اليوم:يشهد مركز حدود جابر حركة نشطة لللاجئين السوريين المغادرين الأراضي الأردنية إلى سوريا بشكل طوعي بعد سقوط نظام الأسد .

وسمح للسيارات الأردنية بنقل السوريين من مركز حدود جابر إلى ساحات المركز الحدودي، حيث تتولى وسائط النقل السورية نقلهم إلى الأراضي السورية.

كما تشهد الحركة في المركز زيادة ملحوظة للشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع، بعد السماح بدخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية اعتبارا من صباح الأربعاء.

وكان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قد أعلن عن هذا القرار الثلاثاء، فيما ألغت الجهات السورية جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تُدفع سابقًا على معبر جابر “نصيب” .