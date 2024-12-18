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إسرائيليون يعبرون الحدود اللبنانية وينصبون خياما في منطقة مارون الراس

18 ديسمبر 2024
إسرائيليون يعبرون الحدود اللبنانية وينصبون خياما في منطقة مارون الراس

وطنا اليوم:في خطوة مفاجئة، عبر مستوطنون إسرائيليون الحدود اللبنانية، ونصبوا خياماً في بلدة مارون الراس.
وأكد جيش الاحتلال هذه الخطوة، وعلّق على الحادثة بالقول: “هذه حادثة خطيرة تخضع للتحقيق. أي محاولة للاقتراب أو عبور الحدود إلى الأراضي اللبنانية دون تنسيق تشكل خطرا على الحياة وتضر بقدرة الجيش على العمل في المنطقة وتنفيذ المهمة”.
وأشار إلى أنه “خلال الأسابيع الأخيرة، تم تنفيذ عدة إجراءات لإغلاق المعابر في السياج، بالإضافة إلى تشديد التعليمات المتعلقة بالوصول إلى منطقة الحدود أمام القوات”.
بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه “بعد أن زعم الجيش سابقا بأن نشطاء حركة “استيقظي يا شمال” لم يقيموا خياما داخل الأراضي اللبنانية، كشف تحقيق في الحادثة أن المواطنين بالفعل تجاوزوا الخط الأزرق بعدة أمتار في منطقة مارون الراس. وبعد أن تم رصدهم من قبل قوات الجيش، تم إبعادهم من الموقع”.


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