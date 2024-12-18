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الملك: الأردنيون دائما على العهد ويد واحدة في تطوير الأردن

18 ديسمبر 2024
الملك: الأردنيون دائما على العهد ويد واحدة في تطوير الأردن

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأربعاء، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة العاصمة في الديوان الملكي الهاشمي.
وقال جلالته خلال لقاء الأهل في محافظة العاصمة: إن الأردنيين دائما على العهد يد واحدة في تطوير الأردن وحمايته من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه، والدفاع عن قضايا الأمة.
وأضاف خلال لقاء الأهل في محافظة العاصمة: إخواني وأخواتي أبناء عاصمتنا الحبيبة عمان، أعتز أن أكون بينكم بعد زياراتي لكل المحافظات والبوادي بمناسبة اليوبيل الفضي، وكل منطقة زرتها لها مكانة خاصة عندي، وإن شاء الله، حب الأردن دائما يجمعنا.
وقال جلالته “الحقيقة أهلي في كل محافظات بلدنا الحبيب غمروني بكرمهم، وسأبقى على تواصل مستمر بعون الله، وخلال 25 عاما، كان دائما من أولوياتي تطوير الأردن والبناء على الإنجاز وخدمة أبناء وبنات شعبي الوفي.. والحمد لله حققنا معكم الكثير”.
وأكد أن عمّان لها مكانة في قلوب الأردنيين جميعا تجمع التاريخ وتجمع العراقة والحداثة، وهي رمز للسلام والمحبة وقلب الأردن النابض والحاضن.
وأشار جلالته إلى أن عمّان اليوم واحدة من العواصم الكبرى، وشاهدة على مسيرة بناء الأردن، وكل من زار عمان يشهد بجمالها، ومثل ما هي جميلة بالشكل هي جميلة بأهلها، وإن شاء الله تظل عمان وكل المحافظات في تقدم مستمر.


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