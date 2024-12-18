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الطيران المدني: عودة الرحلات الجوية إلى سوريا مرهونة بالتطورات

18 ديسمبر 2024
الطيران المدني: عودة الرحلات الجوية إلى سوريا مرهونة بالتطورات

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو أن هناك نيه لعودة حركة الطيران إلى سوريا قريبا ولكن الموضوع مرتبط بالتطورات وجاهزية المطار لاستقبال الطيران.
وبين مستو، أن عودة حركة الطيران إلى دمشق مرتبط أيضا بسلامة الأجواء السورية، وأن عودة حركة الطيران إلى سوريا أمر سيأتي بعد التأكد من جميع الأمور الفنية واللوجستية.
وأشار مستو إلى أن هذه المتطلبات المعيارية تطبق على كافة المطارات والأجواء التي تشغل إليها رحلات دولية.


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