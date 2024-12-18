البريد الأردني يطلق خدمة الصناديق المنزلية مكان الإقامة

وطنا اليوم:أطلقت شركة البريد الأردني، خدمة الصناديق المنزلية “مكان الإقامة”، أمام الواجهات الرئيسية للمنازل والشركات والبنوك والمؤسسات الرسمية.

وقالت الشركة إن هذه الخدمة ستتيح توصيل وتوزيع البريد المعنون على هذه الصناديق من خلال خدمة خاصة للمشتركين تتضمن زيارات ترددية دورية على أماكن الصناديق بهدف توزيع البريد الخاص بكل صندوق.

وأشارت الى أن الخدمة متوفرة لجميع شرائح المجتمع بما فيها: الأفراد /المواطنين، المؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات، البنوك وشركات القطاع الخاص.

وأضافت، أن هذه الخدمة ستمكن من استكمال مشروع العنونة الوطنية من خلال تحديد عنوان وطني لكل أردني مقيم على أرض المملكة لغايات توثيق العناوين بسهولة وتسهيل خيارات التوصيل من خلال ربط الموقع الجغرافي بالرمز البريد.