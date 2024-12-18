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1656 حادثا سيبرانيا في الأردن خلال الربع الثالث من 2024

18 ديسمبر 2024
1656 حادثا سيبرانيا في الأردن خلال الربع الثالث من 2024

وطنا اليوم:بلغ عدد حوادث الأمن السيبراني المكتشفة خلال الربع الثالث من العام الحالي، 1656 حادثا بارتفاع نسبته 4.7% عن الربع الثاني من العام ذاته، بحسب بيانات المركز الوطني للأمن السيبراني.
وبحسب البيانات لم يسجل أي حادث سيبراني مصنف بدرجة “شديد الخطورة” للربع الثالث على التوالي من العام الحالي.
وبلغ عدد الحوادث المصنفة “خطير” 31 حادثا لتنخفض بنسبة 34% عن الربع الثاني من العام الحالي.
فيما ارتفعت الحوادث المكتشفة والمصنفة “متوسط الخطورة” خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.9% لتصل إلى 1536 حادثا، بالمقارنة مع 1411 حادثا في الربع الثاني من 2024.
أما الحوادث “منخفض الخطورة”، وصلت إلى 98 حادثا في الربع الثالث من 2024 لتنخفض بنسبة 21% عن الربع الذي سبقه.


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