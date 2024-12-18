إقلاع أول طائرة منذ سقوط الأسد من مطار دمشق إلى حلب

وطنا اليوم:انطلقت أول رحلة جوية، الأربعاء، من مطار دمشق بعد عودته للعمل مرة أخرى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد وسيطرة الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام على السلطة حاليا في البلاد..

وأفادت مصادر بإقلاع أول طائرة من مطار دمشق إلى حلب.

ويعد استئناف مطار دمشق العمل اليوم محدودا يقتصر على الرحالات الداخلية فقط.

وكان في الطائرة 32 شخصا، من بينهم صحفيون، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرت الفصائل المعارضة على المدينة يوم 8 ديسمبر.