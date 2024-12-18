الأوقاف تطلق 26 مشروعا تأهيليا بهدف توفير فرص عمل في الزرقاء

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مشاريع خدمية لدعم الأسر والفئات المحتاجة في محافظة الزرقاء.

وأعلنت الوزارة على هامش عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في الزرقاء أمس الثلاثاء عن استفادة 4500 أسرة فقيرة من مشروع ترميم المنازل وتقديم الدعم، بكلفة إجمالية بلغت 450 ألف دينار، وهو مشروع مستمر يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة.

وأطلقت الوزارة 26 مشروعًا تأهيليًا بهدف توفير فرص عمل وتأمين مصادر دخل مستدامة للأفراد، بتكلفة إجمالية بلغت 100 ألف دينار، ضمن جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما بينت الوزارة أنها خصصت 300 ألف دينار لصيانة 60 مسجدا وتجهيزها بالفرش والمعدات اللآزمة عام 2025.