بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

اتفاقية لإدارة مشروع جائزة تجارة عمّان للدراسات الاقتصادية

18 ديسمبر 2024
اتفاقية لإدارة مشروع جائزة تجارة عمّان للدراسات الاقتصادية

وطنا اليوم:وقعت غرفة تجارة عمان مع شركة مركز دراسات الشرق الأوسط ، اتفاقية (عقد تنظيم) لإدارة مشروع جائزة غرفة تجارة عمّان للدراسات والبحوث الاقتصادية.
وحسب بيان للغرفة اليوم الاربعاء، تهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام الغرفة غالب حجازي ومستشار شركة مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري، بمقر الغرفة، الى تنشيط البحث العلمي، وفتح قنوات التعاون والتنسيق والاتصال مع مختلف الجهات الأكاديمية والقطاعات التنموية المختلفة والأفراد، وحثّها على الإبداع والابتكار والاهتمام المباشر بقضايا التنمية الاقتصادية من خلال ربط تلك الجهات بمحيط الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في المملكة، وبشكل خاص في القطاع التجاري.
واكد حجازي ان هذا المشروع يساهم في تعزيز الفكر القيادي والمُؤثِّر لدى المشاركين في الجائزة، وتوجيههم نحو إيجاد بيئة تحفّز على الابتكار والإبداع، مع التركيز بشكل خاص على تذليل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية في المملكة.
واضاف ان المشروع يُسلّط الضوء على أهمية ربط البحث العلمي بالواقع العملي لهذه القطاعات، بحيث تساهم الأبحاث والدراسات العلمية في معالجة القضايا والمشاكل التي تعيق نمو هذه القطاعات وتطويرها.
من جهته، أوضح العمري ان مركز دراسات الشرق الأوسط مركز علمي مستقل تأسس في عام 1991، متخصصٌ في إجراء البحوث والدراسات، ويهدف إلى توفير الدراسات التي تساعد في تطوير الأردن وتنميته في كافة المناحي، وخدمة المنطقة العربية، وتوفير المعلومات الدقيقة والعلمية للباحثين، ورعاية المبدعين منهم.
واشار الى إن المركز استطاع الاستمرار في تأدية مهامه السياسية والعلمية والثقافية بنجاح، وتقديم المشاريع والاستراتيجيات التي تخدم السياسات الوطنية والعربية، بالإضافة إلى توسيع برامجه، واستقطاب باحثين جدد.
يشار الى ان الهدف الرئيسي للمشروع يتأتى من خلال استخدام البحث العلمي كأداة لتحديد وحل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، من خلال تقديم حلول عملية ومبتكرة قابلة للتطبيق في السوق المحلي، حيث يساهم هذا الربط بين البحث العلمي واحتياجات القطاعات الاقتصادية في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، بما يدعم قدرة هذه القطاعات على التكيّف والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما يساهم هذا المشروع في توجيه السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات التي تحددها غرفة تجارة عمان، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمملكة.
حضر توقيع الاتفاقية نائب المدير العام للغرفة بشار مقبل ومساعد مدير عام الغرفة لشؤون الدراسات قاسم الزعبي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:38

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

05:05

عدم استقرار جوي الجمعة .. تطورات حالة الطقس نهاية الأسبوع

04:11

بيان هام من الشرع بخصوص قوات سوريا الديمقراطية

03:04

سوريا في لحظة “الانتقال”.. ألغام يتعين تفكيكها

02:42

كتب ارحيل غرايبة..حريق دار الضيافة امتحان مبكر لحكومة جعفر حسان…

01:40

ملتقى رفاق السلاح يعيد انتخاب هيئته الإدارية ويعلن عام 2025 عاماً لتفعيل الأهداف

00:22

الأمن العام يطلق حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو

22:14

العوران والكردي يشكرون جلالة الملك وولي العهد على تعزيتهم بفقيدهم الدكتور غازي العوران

21:21

اجتماع موسع لبحث أزمة السياحة في البترا بمشاركة الفنادق ووزارة السياحة والجهات المعنية

21:07

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المريان

20:52

التايمز:جنيفر لوبيز ومقويات جنسية في مكتب ماهر الأسد

20:41

ندوة في جامعة الزرقاء حول أدب الطفل وتحديات العصر الرقمي

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعى المرحوم فارس كفاوين (أبو جمال)وفيات الأربعاء 18-12-2024والد خلف الرقاد مدير الاعلام بوزارة الزراعة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 17-12-2024وفيات الاثنين 16-12-2024